Политика 40 минут назад

Олигархи уже начали добровольно отказываться от активов — Данилов

По словам секретаря СНБО, если закон не сработает, у Зеленского уже есть не только "план Б", но и планы по всем буквам алфавита

Алексей Данилов. Фото: аппарат СНБО Алексей Данилов. Фото: аппарат СНБО
Алексей Данилов. Фото: аппарат СНБО

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявляет, что украинские крупные бизнесмены уже начали добровольно отказываться от своих активов в сфере добычи недр, чтобы не попасть в реестр олигархов, который планируется создать по закону, проект которого, внесенный в Верховную Раду президентом Владимиром Зеленским, уже принят в первом чтении.

Об этом он сказал в интервью Forbes.ua, допустив при этом, что к моменту принятия закона все олигархи уже откажутся от своих активов и даже "вернут" часть их государству.

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"Возможно, после принятия закона о деолигархизации мы не включим в реестр олигархов ни одной фамилии, потому что они сами откажутся от активов и вернут часть государству. Люди уже начали добровольно отказываться от скважин", — заявил Данилов.

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По его словам, СНБО владеет информацией об истории завладения активами всех олигархов. По мнению секретаря СНБО, это должно мотивировать таких бизнесменов отказываться от активов.

"Они должны это понять и избавиться от активов, чтобы не попасть в перечень олигархов. Если они появятся в реестре, это будет известно всему миру. Не думаю, что им это нужно", — отметил он.

Данилов также заявил, что на случай, если закон об олигархах по факту окажется неработающим, у Зеленского имеется не только "план Б".

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"У Владимира Зеленского есть не только план Б — у него полный алфавит. Если нужно, то мы и до буквы "Я" дойдем. Однако без законов двигаться не сможем: нужны законы о лоббизме и антитрастовое законодательство, в которых будет прописано, под действие каких законов подпадают олигархи", — заявил секретарь СНБО.

Он также отрицательно ответил на вопрос о том, что борьбу с олигархами Зеленский инициировал, чтобы получить популярность и политические очки.

"Это не про политические очки. Этот вопрос к Верховной Раде, почему они не занимались этими законами раньше. Люди с состоянием годами писали под себя законы и влияли на государство. Мы не можем допустить, чтобы эта ситуация продолжалась", — добавил Данилов.

Напомним, что, по данным опроса Киевского международного института социологии от 22-29 июня, 56,4% украинцев считают, что законопроект Зеленского о деолигархизации не несет угроз олигархам.

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