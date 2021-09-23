Политика 30 минут назад

Венецианская комиссия подготовит вывод по "закону об олигархах" в декабре

В "Венецианке" призвали без их выводов не голосовать за "законопроект об олигархах"

Фото: venice.coe.int Фото: venice.coe.int
Фото: venice.coe.int

Венецианская комиссия подготовит вывод по законопроекту о противодействии влияния олигархов в Украине в середине декабря 2021 года.

Об этом сообщили в своих телеграм-каналах народные депутаты от "Голоса" Ярослав Железняк и "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

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При этом оба парламентария выложили соответствующее письмо на имя председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова от председателя комиссии Джанни Букиккио.

"Венецианская комиссия подготовит заключение по имплементации во время своей 129 пленарной сессии 15-16 декабря 2021 года", — говорится в документе.

При этом в "Венецианке" призвали без их выводов не голосовать за "закон об олигархах".

В то же время известно, что рассмотрение законопроекта №5599 во втором чтении запланировано на заседании Верховной Рады 23 сентября.

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Напомним, что внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект №5599 был принят в первом чтении 1 июля.

При этом, по данным опроса Киевского международного института социологии от 22-29 июня, 56,4% украинцев считают, что законопроект о деолигархизации не несет угроз самим олигархам.

Депутаты Верховной Рады подали 1257 поправок к принятому в первом чтении президентскому законопроекту №5599 о предупреждении угроз национальной безопасности, связанных с влиянием олигархов.

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