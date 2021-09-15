Разумков: у СНБО нет функций признавать людей олигархами

Списки олигархов в Украине должна составлять независимая комиссия при Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Решать, кто является олигархом, должна независимая комиссия, избранная на конкурсной основе, работающая на общественных началах. Там не будет такой большой нагрузки, объективно отнести к категории олигархов у нас можно не так много людей в стране. И такая комиссия может работать при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) — не под НАПК, а при НАПК", — сказал он.

Глава ВРУ считает, что СНБО не может признавать того или иного человека олигархом, поэтому нужна максимально независимая структура: "У СНБО нет функций признания того или иного человека кем-либо. Точно так же это будет граничить с полномочиями и других членов СНБО. Чтобы не получилось, как с законом о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ): через какой-то промежуток времени Конституционный суд скажет свою позицию, и мы будем не очень хорошо выглядеть как внутри государства, так и за его пределами".

При этом Разумков уточнил: то, что законопроект о деолигархизации (5599) находится на экспертизе в Венецианской комиссии, не мешает рассмотреть его во втором чтении. "Если законопроект будет готов к рассмотрению и на этом будут настаивать комитет и фракции Верховной Рады — да, он пойдет в зал, как это предписано Регламентом. Если же будет другое мнение озвучено коллегами… Я приму и один, и второй вариант. У меня нет ограничений для включения его в повестку дня в связи с тем, что он отправлен в Венецианскую комиссию".

Сам спикер также подал правки ко второму чтению. Что касается олигархов, то, как заявил Разумков, давление на него не оказывали. "У меня как главы Верховной Рады не было общения с представителями крупного бизнеса, которых можно отнести к так называемым олигархам, где бы на меня оказывалось давление или меня просили о чем-то, а тем более за какие-то профиты. Этого не было, нет и, надеюсь, не будет. Почему? Может быть, потому что понимают, каким будет ответ", — говорит спикер.

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Напомним, депутаты Верховной Рады подали 1257 поправок к принятому в первом чтении президентскому законопроекту №5599 о предупреждении угроз национальной безопасности, связанных с влиянием олигархов.





