Политика 1 час назад

Рада проведет внеочередное заседание в четверг: отставки спикера в повестке нет

7 октября парламент соберется на внеочередное заседание

Рада проведет внеочередное заседание Рада проведет внеочередное заседание
Рада проведет внеочередное заседание

В четверг 7 октября, в 16:00 парламент соберется на внеочередное заседание. Об этом спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил во время заседания согласительного совета в понедельник.

"Информирую всех коллег, сегодня утром поступило от 153 народных депутатов предложение о проведении внеочередного заседания. Оно планируется на четверг, как всегда, в 16:00", — сообщил спикер.

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Согласно сообщению на официальном сайте Верховной Рады, на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады планируют рассмотреть следующие вопросы:

1) проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения осовременивания и повышения размеров пенсий (рег. № 4038);

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2) проект Закона Украины о внесении изменения в статью 28 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" относительно установления размера минимальной пенсии по возрасту на уровне минимальной заработной платы (рег. № 4041);

3) проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О пенсионном обеспечении" относительно приведения его норм в соответствие с решением Конституционного Суда Украины от 23 января 2020 года № 1-р / 2020 об отмене увеличения пенсионного возраста для выхода на пенсию по возрасту на льготных условиях и на пенсию за выслугу лет (реестр. № 2810);

4) проект Закона Украины о внесении изменения в статью 47 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" об уточнении порядка выплаты пенсии (рег. № 5606);

5) проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" относительно повышения размера пенсионных выплат (реестр. № 4031);

6) проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" по повышению размера минимальной пенсии по возрасту с размером фактического прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (рег. № 4566);

7) проект Закона Украины о внесении изменения в статью 6 Закона Украины "О социальной защите детей войны" относительно государственной социальной поддержки детей войны (рег. № 5605).

Как видно из повестки заседания, вопроса об отставке Дмитрия Разумкова в нем нет.

Сам спикер уже успел прокомментировать возможное голосование за его отставку с должности.

"Я видел в СМИ информацию о том, что голосование может состояться в четверг. Хотел бы всем напомнить, что мы живем с вами согласно Регламенту. И процедура, в том числе отзыва с должности председателя Верховной Рады Украины, происходит по Регламенту согласно ст. 76, 77. Иного не будет. Пока я председатель Верховной Рады, здесь будет работать закон. Затем что будет — посмотрим. Можем делать так, как это было в позапрошлый четверг. Но пока Регламент и Конституция будут работать и в стенах Верховной Рады, и за ее пределами", — сказал Разумков на заседании согласительного совета.

Подчеркнем, что статья 76 Регламента ВР предусматривает, что решение о включении в повестку дня сессии Верховной Рады вопроса об отзыве с должности председателя ВР принимается на пленарном заседании, следующим за днем ​​внесения такого предложения.

Статья 77 Регламента определяет, что рассмотрение вопроса об отзыве председателя ВР с должности по решению большинства народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады включается в повестку дня сессии ВР в определенный ею день, но не позднее, чем на десятый день после включения этого вопроса в повестку дня сессии.

Также Дмитрий Разумков сообщил, что предлагал депутатам фракции "Слуги народа" встретиться с ним сегодня в 18.00 и обсудить вопрос его отставки, выслушать все претензии касательно его работы, но получил официальный отказ. 

Напомним, фракция "Слуга народа" собрала более 150 подписей за отставку Дмитрия Разумкова с поста председателя Верховной Рады.

Теперь народные депутаты смогут вынести этот вопрос на рассмотрение парламента.

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