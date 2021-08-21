Зеленский утвердил санкции против Шария и "Страны.ua"

Сегодня, 21 августа, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Как сообщает пресс-служба главы государства, согласно указу №375/2021 введены санкции против Анатолия Шария, его жены Ольги Шарий и тещи Аллы Бондаренко.

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Под ограничения также попали сайт "Шарий.NET", а также социальные сети и YouTube-каналы.

Кроме этого, указом №376/2021 введены санкции против главного редактора издания "Страна" Гужвы и связанных с ним Галины Солнцевой и Любови Лукашиной, также против его медиакомпании "Ласмак".

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны на заседании 20 августа после доклада главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова решил ввести санкции против ряда юридических и физических лиц.

В частности, было решено ввести санкции против лиц, осуществляющих ныне в Крыму "правосудие" под юрисдикцией России, а также против представителей генералитета и разведки РФ.

Под санкции попали видеоблогер и идеолог партии своего имени Анатолий Шарий, его супруга Ольга Шарий (Бондаренко), а также ее мать Алла Бондаренко, номинально возглавлявшая ранее Партию Шария, а также номинально возглавляющая интернет-издание "Шарий.нет", главредом которого является Ольга Шарий.

Также санкции решено применить к внефракционному депутату Верховной Рады Андрею Деркачу и ряду других людей, попавших ранее под санкции США. По словам секретаря СНБО, из всего списка лиц, против которых применены американские санкции, на сегодня "осталось два или три человека", не попавших под санкции украинские.

Помимо этого, решено ввести санкции против главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, а также аффилированных с ним двух физических и трех юридических лиц, "занимающихся противоправной деятельностью", в том числе ООО "Ласмак", за которым и скрывается "Страна.ua".