Государственный телеканал "Дом" заказал за 3,2 миллиона гривен шоу "Сажать будем"

Государственный телеканал "Дом" заказал у компании "КС Продакшн" создание шоу под рабочим названием "Сажать будем". Стороны заключили соответствующий договор, согласно которому гостелеканал заплатит за новое шоу 3,2 миллиона гривен.

Об этом свидетельствует информация, опубликованная в системе Prozorro. Заказ гостелеканала включает в себя разработку концепции, написание сценариев и предусматривает частичный технологический цикл производства.

Гостелеканал провел соответствующий тендер, который выиграла компания "КС Продакшн". Теперь она должна создать социальный проект (шоу "Сажать будем"), продолжительностью 52 выпуска по 50 минут/выпуск. Передать новый продукт "КС Продакшн" должна до 31 декабря 2021 года.

"В результате презентации проекта и предоставленных материалов комиссия пришла к выводу, что проект интересен. Жесткое и правдивое ток-шоу, которое будет интересно зрителю. Жанр расследования в новом "амплуа". Разрешаются важные социальные проблемы. Весьма жесткое шоу, которое покажет украинцам настоящую силу политиков и их помощников. Программа покажет, что власть предоставляется человеку, чтобы помогать людям, которым эта помощь необходима", — говорится в описании шоу.

На телеканале сообщили, что основу сети вещания двух телеканалов ГП "МПИУ", в том числе "Дом" составляют новости, утреннее шоу, информационно-аналитические программы, художественные фильмы и сериалы. По состоянию на 2021 год 70% контента для телеканалов закупается.

"Учитывая плановую сетку телеканала на 2022 год, было установлено, что такого количества аудиовизуальных произведений будет недостаточно. В связи с этим, а также с целью увеличения объемов собственного производства качественного развлекательного контента есть необходимость в разработке и создании телепрограмм различных жанров, ежедневных и еженедельных, хронометражем от 30 минут до 3 часов (прямого эфира и в записи)", — объясняется причина принятия решения заказать шоу "Сажать будем".

Напоминаем, в начале декабря выяснилось, что "Дом" планирует выделить более 12 млн гривен на создание программы "Про жизнь с Андреем Пальчевским".

Изначально "Дом" планировался как телеканал, вещание которого направленно на жителей оккупированного Донбасса и Крыма.