Підозрюється у держзраді: депутата від "Слуги народу" Олексія Ковальова вигнали з фракції

Партія "Слуга народу" ухвалила рішення про призупинення членства у фракції нардепа та власника “4 каналу” Олексія Ковальова. Його запідозрили у держзраді.

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Про це йдеться у спільній заяві політичної партії "Слуга народу" та фракції "СН" у ВР.

"Олексій Ковальов наразі перебуває на тимчасово захопленій території. Судячи з його інтерв'ю медіа, перебуває цілком добровільно. Він спілкується з російськими військовими, які не роблять щодо нього жодних дій. Він не бере участі в національному спротиві російській агресії та окупації. Крім того, він не відвідує пленарні засідання Верховної Ради України, не бере участі в голосуваннях за важливі в умовах воєнного стану законопроєкти. Адекватних пояснень щодо свого поточного статусу, поведінки та заяв депутат Ковальов керівництву фракції не надав", — йдеться у повідомленні.

У заяві йдеться, що "поведінка Олексія Ковальова та випадки його спілкування з окупаційними військами викликають підозру у здійсненні ним державної зради".

"На цьому фоні поведінка Ковальова несумісна ні зі званням народного депутата України, ні тим більше із членством у фракції "Слуга народу", — йдеться у повідомленні.

Партія "Слуга народу" та фракція у ВР прийняли спільне рішення про призупинення членства Олексія Ковальова у фракції та звернулися до генпрокурора та голови СБУ із закликом порушити відповідну кримінальну справу, "в рамках якої ретельно та всебічно розслідувати всі факти та обставини перебування Ковальова на тимчасово території та його спілкування з окупаційними військами", йдеться у заяві.

Зазначимо, що раніше з'явилася інформація, що во фракції "Слуга народу" збирають підписи за призупинення членства у фракції Олексія Ковальова, який повернувся на тимчасово окуповану армією РФ територію Херсонщини.

Про повернення до міста Гола Пристань Херсонської області, що є частиною мажоритарного округу, по якому Ковальов обрався до Верховної Ради (округ № 186) і в якому живе, депутат спочатку повідомив на своїй сторінці у Facebook 7 квітня. Згодом депутат пояснив, що вирішив повернутися через виборців та власний бізнес.

Нагадаємо, 28 грудня ЗМІ повідомили, що Олексій Ковальов купив у колишнього нардепа Дмитра Добродомова "4 канал" .