В Україні засудили трьох бойовиків "ДНР", що потрапили у полон в Сумській області

Суд визнав винними у державній зраді ще трьох бойовиків "ДНР", засудивши їх до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє Служба безпеки України, що здійснювала відповідне розслідування.

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Зазначається, що всі засуджені входили до складу незаконного збройного формування - "4-го окремого мотострілецького батальйону 119-го полку ДНР" і потрапили у полон наприкінці березня під час звільнення Сумської області.

За даними слідства, 24 лютого зазначені особи, попри те, що не мали військових професій, добровільно вступили до лав бойовиків, отримавши військову форму, зброю та боєприпаси до неї.

На початку березня під керівництвом військовослужбовців Збройних сил Росії вони пройшли короткотерміновий військовий вишкіл на території Білгородської області. Після його закінчення їх відправили воювати на Сумському напрямку.

Встановлено, що окупанти задіювали зрадників для облаштування та укріплення бойових позицій і блокпостів на окупованих територіях, а також для здійснення контрольно-пропускних та охоронних функцій на блок-постах та позиціях.

Слідчі СБУ зібрали відповідну доказову базу. Провадження велося за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу (держзрада в умовах воєнного стану) та частиною 2 статті 260 (участь у діяльності незаконних збройних формувань).

Слідство та оперативний супровід за цими кримінальними провадженнями проводили співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.

Спецслужба також опублікувала фото та прізвища засуджених - це Назаров А.С. 1989 року народження, Воронов В.Г. 1980 року народження та Зорін І.І. 1990 року народження.

Нагадаємо також, що напередодні у держзраді було визнано винним 58-річного мешканця села Перемога Броварського району Київської області, який допомагав російським військам під час окупації.

Джерело фото: ua.depositphotos.com