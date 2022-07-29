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Суд змінив вирок російському військовому Шишимарину з довічного на 15 років позбавлення волі
Апеляційний суд у Києві змінив вирок 21-річному російському військовому Вадиму Шишімарину, який вбив мирного жителя в Сумській області, з довічного ув'язнення на 15 років позбавлення волі, повідомляє видання “Ґрати”.
Російський загарбник Шишимарін 28 лютого розстріляв неозброєного жителя смт Чупахівка, який узбіччям дороги вів велосипед. Українець помер дома.
Суд встановив, що чоловік, який віддавав наказ Шишимарину відкрити вогонь по цивільному, був без розпізнавальних знаків і не був безпосереднім командиром обвинуваченого, а сам наказ був злочинним.
18 травня у залі суду Шишимарін визнав свою провину у вбивстві беззбройного цивільного. 23 травня Солом'янський районний суд Києва визнав російського військового Вадима Шишимаріна винним у вбивстві мирного жителя на Сумщині та засудив його до довічного ув'язнення.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Після оголошення вироку в травні захист заявив, що має намір подавати апеляцію.