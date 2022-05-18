Первый пленный захватчик признал, что убил гражданского украинца

Сегодня, 18 мая, в зале Соломенского районного суда Киева первый российский военнослужащий – 21-летний пленный Вадим Шишимарин – полностью признал свою вину и сообщил, что действительно убил безоружного гражданского в Сумской области.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Российский захватчик 28 февраля расстрелял невооруженного жителя пгт Чупаховка, который по обочине дороги вел велосипед. Украинец скончался на месте. За нарушение законов и обычаев войны подсудимому грозит от 10 до 15 лет за решеткой или пожизненное заключение.

Это первый суд над российским военным за преступления, совершенные в Украине с начала полномасштабной агрессии РФ. Сегодняшнее заседание было первым по существу дела (13 мая заседание было посвящено чисто процессуальным моментам).

Напомним, в Украину направили группу из 42 следователей, судебных экспертов и вспомогательного персонала для расследования военных преступлений и преступлений против человечества, совершенных армией страны-агрессора РФ на территории нашей страны.