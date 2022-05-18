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Первый пленный захватчик признал, что убил гражданского украинца
Сегодня, 18 мая, в зале Соломенского районного суда Киева первый российский военнослужащий – 21-летний пленный Вадим Шишимарин – полностью признал свою вину и сообщил, что действительно убил безоружного гражданского в Сумской области.
Российский захватчик 28 февраля расстрелял невооруженного жителя пгт Чупаховка, который по обочине дороги вел велосипед. Украинец скончался на месте. За нарушение законов и обычаев войны подсудимому грозит от 10 до 15 лет за решеткой или пожизненное заключение.
Это первый суд над российским военным за преступления, совершенные в Украине с начала полномасштабной агрессии РФ. Сегодняшнее заседание было первым по существу дела (13 мая заседание было посвящено чисто процессуальным моментам).
Напомним, в Украину направили группу из 42 следователей, судебных экспертов и вспомогательного персонала для расследования военных преступлений и преступлений против человечества, совершенных армией страны-агрессора РФ на территории нашей страны.Подписывайтесь на наш YouTube канал