Перший полонений загарбник визнав, що вбив цивільного українця

Сьогодні, 18 травня, у залі Солом'янського районного суду Києва перший російський військовослужбовець – 21-річний полонений Вадим Шишимарін – повністю визнав свою провину і повідомив, що дійсно вбив беззбройного цивільного на Сумщині.

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Російський загарбник 28 лютого розстріляв неозброєного жителя смт Чупахівка, який узбіччям дороги вів велосипед. Українець помер на місці. За порушення законів та звичаїв війни підсудному загрожує від 10 до 15 років за гратами або довічне ув'язнення.

Це – перший суд над російським військовим за злочини, скоєні в Україні з початку повномасштабної агресії РФ. Сьогоднішнє засідання було першим по суті справи (13 травна засідання було присвячене суто процесуальним моментам).

Нагадаємо, в Україну направили групу з 42 слідчих, судових експертів та допоміжного персоналу для розслідування військових злочинів та злочинів проти людства, скоєних армією країни-агресора РФ на території нашої країни.