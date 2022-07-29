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Суд изменил приговор российскому военному Шишимарину с пожизненного на 15 лет лишения свободы
Апелляционный суд в Киеве сменил приговор 21-летнему российскому военному Вадиму Шишимарину, убившему мирного жителя в Сумской области, с пожизненного заключения на 15 лет лишения свободы, сообщает издание "Ґрати".
Российский захватчик Шишимарин 28 февраля расстрелял невооруженного жителя пгт Чупаховка, который по обочине дороги вел велосипед. Украинец скончался дома.
Суд установил, что мужчина, отдавший приказ Шишимарину открыть огонь по граждански, был без опознавательных знаков и не был непосредственным командиром обвиняемого, а сам приказ был преступным.
18 мая в зале суда Шишимарин признал свою вину в убийстве безоружного гражданского. 23 мая Соломенский районный суд Киева признал российского военного Вадима Шишимарина виновным в убийстве мирного жителя в Сумской области и приговорил его к пожизненному заключению.Подписывайтесь на наш YouTube канал
После оглашения приговора в мае защита заявила, что намерена подавать апелляцию.