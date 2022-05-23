Российскому военному, убившему мирного жителя на Сумщине, дали пожизненное

Соломенский районный суд Киева признал российского военного Вадима Шишимарина виновным в убийчстве мирного жителя в Сумской область и присудил ему пожизненное заключение. Соответвующий приговор суд вынес 23 мая.

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"Суд решил: Шишимарина Вадима Евгеньевича, 17.10.2000 года рождения признать виновным в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы", — сказано в решении суда.

Суд установил, что мужчина отдававший приказ Шишимарину открыть огонь по гражданскому был без опознавательных знаков и не был непосредственным командиром обвиняемого, а сам приказ был преступным. Раскаяние обвиняемого суд не считает искренним.

Приговор вступает в законную силу через 30 дней после его объявления если он не будет обжалован. Приговор может может быть обжалован в Киевском апелляционном суде. Также обвиняемый имеет право подать ходатайство о помиловании.

Российский захватчик Шишимарин 28 февраля расстрелял невооруженного жителя пгт Чупаховка, который по обочине дороги вел велосипед. Украинец скончался на месте.

Это первый приговор российскому военным за преступления, совершенные в Украине с начала полномасштабной агрессии РФ.

Напомним, 18 мая в зале суда Шишимарин признал свою вину в убийстве безоружного гражданского.