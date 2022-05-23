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Российскому военному, убившему мирного жителя на Сумщине, дали пожизненное
Соломенский районный суд Киева признал российского военного Вадима Шишимарина виновным в убийчстве мирного жителя в Сумской область и присудил ему пожизненное заключение. Соответвующий приговор суд вынес 23 мая.
"Суд решил: Шишимарина Вадима Евгеньевича, 17.10.2000 года рождения признать виновным в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы", — сказано в решении суда.
Суд установил, что мужчина отдававший приказ Шишимарину открыть огонь по гражданскому был без опознавательных знаков и не был непосредственным командиром обвиняемого, а сам приказ был преступным. Раскаяние обвиняемого суд не считает искренним.
Приговор вступает в законную силу через 30 дней после его объявления если он не будет обжалован. Приговор может может быть обжалован в Киевском апелляционном суде. Также обвиняемый имеет право подать ходатайство о помиловании.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Российский захватчик Шишимарин 28 февраля расстрелял невооруженного жителя пгт Чупаховка, который по обочине дороги вел велосипед. Украинец скончался на месте.
Это первый приговор российскому военным за преступления, совершенные в Украине с начала полномасштабной агрессии РФ.
Напомним, 18 мая в зале суда Шишимарин признал свою вину в убийстве безоружного гражданского.