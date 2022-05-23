Російському військовому, який убив мирного жителя на Сумщині, дали довічне

Солом'янський районний суд Києва визнав російського військового Вадима Шишімаріна винним у вбивстві мирного жителя на Сумщині та присудив йому довічне ув'язнення. Відповідний вирок суд ухвалив 23 травня.

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"Суд вирішив: Шишімарина Вадима Євгеновича, 17.10.2000 року народження визнати винним у скоєнні кримінального злочину передбаченого ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі", - сказано у рішенні суду.

Суд встановив, що чоловік, який віддавав наказ Шишімарину відкрити вогонь по цивільному, був без розпізнавальних знаків і не був безпосереднім командиром обвинуваченого, а сам наказ був злочинним. Каяння обвинуваченого суд не вважає щирим.

Вирок набуває чинності через 30 днів після його оголошення, якщо він не буде оскаржений. Вирок може бути оскаржений у Київському апеляційному суді. Також обвинувачений має право подати клопотання про помилування.

Російський загарбник Шишімарін 28 лютого розстріляв неозброєного жителя смт Чупахівка, який узбіччям дороги вів велосипед. Українець помер дома.

Це перший вирок російському військовим за злочини, скоєні в Україні від початку повномасштабної агресії РФ.

Нагадаємо, 18 травня у залі суду Шишімарін визнав свою провину у вбивстві беззбройного цивільного.