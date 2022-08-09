15 років тюрми. В Україні засудили зрадника, який допомагав окупантам на Київщині

В Україні зрадник отримав 15 років позбавлення волі, який допомагав РФ окупувати Київщину, повідомили в СБУ. Таке рішення виніс Броварський міський районний суд Київської області на основі доказової бази, яку зібрали слідчі СБУ.

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Зокрема, 58-річного мешканця села Перемога Броварського району визнано винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Від початку тимчасової окупації частини Київщини зрадник ініціативно пішов на співпрацю з представниками збройних сил РФ.

Він надавав окупантам інформацію про розташування блок-постів територіальної оборони та вичерпні досьє на місцевих мешканців, включно з адресами проживання, видом професійної діяльності та ідейними переконаннями.

Зрадник також "здавав" співробітників правоохоронних органів, військовослужбовців, представників ТРО та членів їхніх родин. Крім того, він допомагав окупантам вчиняти акти мародерства: "наводив" на покинуті оселі та "долучався до процесу".

"В обмін на свою лояльність отримав від ворожих загарбників "гарантії особистої безпеки". СБУ розплутала весь ланцюжок його діянь і передала матеріали в суд. Наразі він відбуватиме справедливе покарання", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України також викрила і затримала співробітника координаційного штабу Управління СБУ у Харківській області, який працював на спецслужби Російської Федерації. Він влаштувався в СБУ після 24 лютого.