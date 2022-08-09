СБУ викрила "крота" російських спецслужб у своєму харківському управлінні

Служба безпеки України викрила і затримала співробітника координаційного штабу Управління СБУ у Харківській області, який працював на спецслужби Російської Федерації. Він влаштувався в СБУ після 24 лютого.

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Про це 9 серпня повідомила пресслужба спецслужби.

Затриманий постачав росіянам українські розвіддані про ЗС РФ, а також інформацію про плани і діяльність Збройних сил України, українських правоохоронних органів і спецслужб. Дані передавав через закриті канали зв’язку з дотриманням правил конспірації.

Отримані дані використовували для кількох цілей:

для передислокації російських сил для захисту від артилерійських ударів ЗСУ;

для планування диверсій;

для планування масованих артилерійських і прицільних ракетних обстрілів по стратегічних об’єктах Харкова.

Затриманого завербував кадровий співробітник ФСБ. Раніше він був посадовцем Харківської міської ради, через що і зацікавив росіян. Відомо, що агенту в обмін на інформацію пропонували "гарантії безпеки для нього і його родини, якби РФ вдалося захопити регіон".

"Правоохоронці затримали зрадника "на гарячому" — після того, як він попросив представника спецслужб РФ завдати удару по об'єкту, де знаходиться особовий склад СБУ", — розповіли у спецслужбі.

Наразі агенту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше СБУ повідомила про підозру у державній зраді колишньому заступнику голови Головного управління розвідки Міноборони. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну він передавав окупантам закриті дані про заходи, які проводять ЗСУ для відсічі збройній агресії.