СБУ повідомила про підозру у держзраді колишньому заступнику голови ГУР

Слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру у державній зраді колишньому заступнику голови Головного управління розвідки Міноборони. Проце 5 серпня повідомила пресслужба СБУ.

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За даними слідства, підозрюваний передавав російським спецслужбам таємну інформацію щодо актуальної військово-політичної ситуації в Україні. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну колишній заступник голови ГУР передавав окупантам закриті дані про заходи, які проводять ЗСУ для відсічі збройній агресії.

Крім того, РФ цікавили розвіддані щодо діяльності стратегічно важливих об’єктів військово-промислового комплексу України.

Його затримали на початку повномасштабного вторгнення, під час арешту він застосував проти правоохоронців бойовий пістолет Макарова.

Ім’я затриманого поки не називають. Проте відомо, що він був заступником голови ГУР Міноборони з 2008 до 2010 р. Потім працював на різних посадах державної служби цього відомства, а також у лавах керівного складу Державного космічного агентства України.

Російські спецслужби запропонували йому співпрацю, так як знали про його проросійські погляди, які були сформовані в ході навчання за часів СРСР у Московському вищому загальновійськовому командному училищі та академії ім. Фрунзе.

Наразі затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин викритих правопорушень.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала двох мешканців Харкова, які передавали російським військовим дані про переміщення та позиції Збройних сил України.

За даними слідства, чоловік спільно зі своїм знайомим, колишнім правоохоронцем, здійснювали у Харкові відеозйомку місць розміщення українських військових. Відео вони розмістили у проросійському телеграмі-каналі, який використовується спецслужбами РФ.