- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
СБУ сообщила о подозрении в госизмене бывшему заместителю главы ГУР
Следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении в государственной измене бывшему заместителю главы Главного управления разведки Минобороны. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба СБУ.
По данным следствия, подозреваемый передавал российским спецслужбам тайную информацию об актуальной военно-политической ситуации в Украине. После полномасштабного вторжения РФ в Украину бывший заместитель председателя ГУР передавал оккупантам закрытые данные о мероприятиях, проводимых ВСУ по отражению вооруженной агрессии.
Кроме того, РФ интересовали разведданные о деятельности стратегически важных объектов военно-промышленного комплекса Украины.
Он был задержан в начале полномасштабного вторжения, во время ареста он применил против правоохранителей боевой пистолет Макарова.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Имя задержанного пока не называются. Однако известно, что он являлся заместителем председателя ГУР Минобороны с 2008 до 2010 годов. Затем работал на разных должностях государственной службы этого ведомства, а также в рядах руководящего состава Государственного космического агентства Украины.
Российские спецслужбы предложили ему сотрудничество, так как знали о его прокремлевских взглядах, которые были сформированы в ходе учения во времена СССР в Московском высшем общевойсковом командном училище и академии им. Фрунзе.
В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств разоблаченных правонарушений.
Ранее сообщалось, что СБУ задержала двух жителей Харькова, которые передавали российским военным данные о перемещениях и позициях Вооруженных сил Украины.
По данным следствия, мужчина совместно со своим знакомым, бывшим правоохранителем, осуществляли в Харькове видеосъемку мест размещения украинских военных. Видео они разместили в пророссийском телеграмме-канале, используемом спецслужбами РФ.