СБУ сообщила о подозрении в госизмене бывшему заместителю главы ГУР

Следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении в государственной измене бывшему заместителю главы Главного управления разведки Минобороны. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба СБУ.

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По данным следствия, подозреваемый передавал российским спецслужбам тайную информацию об актуальной военно-политической ситуации в Украине. После полномасштабного вторжения РФ в Украину бывший заместитель председателя ГУР передавал оккупантам закрытые данные о мероприятиях, проводимых ВСУ по отражению вооруженной агрессии.

Кроме того, РФ интересовали разведданные о деятельности стратегически важных объектов военно-промышленного комплекса Украины.

Он был задержан в начале полномасштабного вторжения, во время ареста он применил против правоохранителей боевой пистолет Макарова.

Имя задержанного пока не называются. Однако известно, что он являлся заместителем председателя ГУР Минобороны с 2008 до 2010 годов. Затем работал на разных должностях государственной службы этого ведомства, а также в рядах руководящего состава Государственного космического агентства Украины.

Российские спецслужбы предложили ему сотрудничество, так как знали о его прокремлевских взглядах, которые были сформированы в ходе учения во времена СССР в Московском высшем общевойсковом командном училище и академии им. Фрунзе.

В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств разоблаченных правонарушений.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала двух жителей Харькова, которые передавали российским военным данные о перемещениях и позициях Вооруженных сил Украины.

По данным следствия, мужчина совместно со своим знакомым, бывшим правоохранителем, осуществляли в Харькове видеосъемку мест размещения украинских военных. Видео они разместили в пророссийском телеграмме-канале, используемом спецслужбами РФ.