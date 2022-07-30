СБУ задержала киевлянина, который помогал призывникам бежать за границу

Служба безопасности Украины задержала жителя Киева, который помог бежать за границу 20 призывникам. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"Следствием установлено, что злоумышленник снабжал своих "клиентов" полным пакетом поддельных документов, в том числе и подтверждающими письмами об обучении в зарубежных вузах. Это стоило 3,5 тыс. долларов с человека", — сказано в сообщении.

Согласно ему, услугами задержанного воспользовались около двух десятков граждан. В настоящее время личность клиентов установлена, в отношении их будет отдельно принято решение соответствующими правоохранительными органами.

Сотрудники СБУ задокументировали факт получения задатка – 1500 долларов. После этого злоумышленника задержали в Киеве при передаче полного пакета поддельных документов.

В ходе обысков по месту фактического проживания правоохранители изъяли готовые к сбыту подделки, а также компьютерное оборудование и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, петиция к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением отменить ограничения на выезд из страны для мужчин от 18 до 60 лет без военного опыта набрала необходимые 25 тысяч голосов.