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Категория
Преступность
Дата публикации

СБУ задержала киевлянина, который помогал призывникам бежать за границу

СБУ задержала киевлянина, который помогал призывникам бежать за границу

Служба безопасности Украины задержала жителя Киева, который помог бежать за границу 20 призывникам. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"Следствием установлено, что злоумышленник снабжал своих "клиентов" полным пакетом поддельных документов, в том числе и подтверждающими письмами об обучении в зарубежных вузах. Это стоило 3,5 тыс. долларов с человека", — сказано в сообщении.

Согласно ему, услугами задержанного воспользовались около двух десятков граждан. В настоящее время личность клиентов установлена, в отношении их будет отдельно принято решение соответствующими правоохранительными органами.

Сотрудники СБУ задокументировали факт получения задатка – 1500 долларов. После этого злоумышленника задержали в Киеве при передаче полного пакета поддельных документов.

В ходе обысков по месту фактического проживания правоохранители изъяли готовые к сбыту подделки, а также компьютерное оборудование и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, петиция к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением отменить ограничения на выезд из страны для мужчин от 18 до 60 лет без военного опыта набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Автор:
Степан Крьока