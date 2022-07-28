Зеленский рассмотрит предложение отменить запрет на выезд мужчин без военного опыта

Петиция к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением отменить ограничения на выезд из страны для мужчин от 18 до 60 лет без военного опыта набрала необходимые 25 тысяч голосов. Об этом свидетельствует информация на сайте электронных петиций главе государства.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Просим Президента Украины Владимира Зеленского разрешить выезд за границу мужчин 18-60 лет, не имеющих военного опыта и ограниченно пригодных в военное время. Разрешение должно касаться периода военного положения, введенного 24 февраля 2022 года", — говорится в тексте документа .

Авторы петиции аргументируют свое мнение тем, что "воевать должны боеспособные граждане, а другие будут полезны, работая за границей".

Согласно законодательству, Зеленский должен дать ответ на петицию, ведь ее подписали более 25 тыс. граждан, что необходимо для рассмотрения Президентом. При этом время для сбора подписей еще идет, так что их может быть больше.

Ранее на сайте электронных петиций регистрировали обращение к Президенту Украины об отмене запрета на выезд всех мужчин призывного возраста. Тогда глава государства обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать вопросы, поднятые в электронной петиции с призывом отменить запрет на выезд из Украины мужчин призывного возраста, действующий с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину 24 февраля.

О результатах своей работы Шмыгаль пока не сообщал. Отметим, что советник руководителя ОП Алексей Арестович заявлял, что некоторым мужчинам могут разрешить выезжать за границу во время военного положения. Тогда Шмигаль публично ответил на это, заявив, что мужчинам призывного возраста не планируют разрешать выезд за границу, пока идет война с Россией.