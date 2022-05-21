Пограничники запретили проезд на юг Одесской области мужчин от 18 до 60: какие еще ограничения введены

В отдельных приграничных местностях Одесской области с 8:00 23 мая вводятся дополнительные временные ограничения на въезд, плавание маломерных судов и рыбалку, в том числе запрет на проезд по трассе Одесса - Рени в районе Днестровского лимана мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как сообщает Белгород-Днестровский пограничный отряд, решение было утверждено приказом его начальника еще 11 апреля. Отмечается, что ограничения введены "из-за вооруженной агрессии РФ и для обеспечения мер укрепления национальной безопасности и обороны Украины". В частности, запрещены:

1) въезд в определенную полосу в пределах Одесского, Белгород-Днестровского и Болградского контролируемых приграничных районов вдоль границы, за исключением:

- лиц, постоянно или временно проживающих или работающих в ее пределах, при наличии у них соответствующих подтверждающих документов;

- владельцев земельных участков в пределах полосы при наличии у них соответствующих подтверждающих документов;

- лиц, следующих транзитом из пунктов пропуска через государственную границу в другие районы;

- лиц, предоставивших письменное приглашение близких родственников или которых лично встречают жители, постоянно проживающие в полосе.



территория, куда теперь нельзя попасть "просто да"

2) ведение любых работ, за исключением:

- сельскохозяйственных и других работ в соответствии с перечнем, определенным пунктом 17 Положения о пограничном режиме;- строительных, выполняемых в соответствии с международными договорами.



3) отдых населения, охота, выпас скота и рыболовство (за исключением участка вдоль реки Турунчук от места впадения реки Шпаково до места впадения самого Турунчука в Днестр – на карте он указан красным цветом).

4) скопление более двух транспортных средств, длительные остановки транспорта (дольше 20 минут), не связанные с техническими неисправностями, на обочинах дорог вне установленных автостоянок (кроме жителей села Граденицы при наличии документов об их регистрации там).

5) перевозка оружия и любых средств активной обороны без соответствующих разрешений.

6) использование приборов ночного видения, тепловизионной техники, радиостанций кроме установленных на спецтехнике и транспортных средствах спецназначения.

7) использование воздушных судов, беспилотной техники.

8) движение по участку автомобильной дороги Одесса - Рени, проходящей по территории Молдовы в районе села Паланка:

- пешеходов;

- граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, за исключением имеющих законные основания для выезда за границу;

- лиц, перевозящих граждан указанной категории, не имеющих законных оснований для выезда за границу.



Запрет движения транспортом по этой трассе не будут применяться к лицам, обеспечивающим поддержание жизнедеятельности объектов инфраструктуры; предоставляющих населению услуги гуманитарного, социального характера при выполнении ими служебных задач в пределах Одесского, Белгород-Днестровского, Болградского и Измаильского контролируемых пограничных районов.

Также запрет не касается водителей грузовиков, задействованных в международных перевозках; а также лиц, имеющих предварительное согласование Белгород-Днестровского погранотряда. Но перечисленные граждане Украины должны иметь при себе документы, подтверждающие личность и временное удостоверение военнообязанного.

9) плавание всех маломерных судов и других плавсредств, за исключением судов флота рыбной промышленности при наличии разрешительных документов на промысел, в пределах внутренних вод (акватории водоемов).

Территорию ограничений можно посмотреть на онлайн-карте. При этом их действие не распространяется на представителей законных военных формирований, правоохранительных органов, органов гражданской защиты, коммунальных служб, скорой медицинской помощи и других субъектов государственной и коммунальной собственности, обеспечивающих поддержание жизнедеятельности инфраструктуры и предоставляющих населению услуги гуманитарного и социального характера.

В то же время, по заверению мэрии Одессы, перечисленные ограничения "на жизнедеятельность законопослушных граждан существенно не повлияют".

"Движение общественного транспорта остается, трасса Одесса – Рени не закрыта, проезд по ней возможен для граждан обоих полов. Но режимные ограничения касаются, в частности, дополнительных проверок лиц на соответствие цели поездки. То есть, на контрольных пунктах в Маяках и Удобном пограничники вправе дополнительно проверить намерения путешественников, в том числе по транзитному участку", - сказано в сообщении.

Власти говорят, что если у пассажира будет подтверждение цели поездки (служебная деятельность, следование к месту жительства и регистрации, билеты для дальнейшего движения и прочее) и при опросе у пограничника не возникнет подозрений относительно его намерений воспользоваться особенностями местности преступным образом, такого человека пропустят далее в общем порядке.

Отметим, что арендованный Украиной у Молдовы участок трассы через Паланку является единственной дорогой, связывающей южную часть Одесской области с остальной территории Украины, поскольку проезд с другой стороны Днестровского лимана в настоящее время невозможен из-за разрушения моста в поселке Затока в результате нескольких российских ракетных ударов.

Напомним, что этот объект был впервые поврежден 26 апреля, но уже утром следующего дня по нему был нанесен второй ракетный удар, после чего железнодорожно-автомобильный мост закрыли для проезда. Однако российские войска на этом не остановились, продолжив обстреливать его 2 мая, 10 мая, а также дважды попали в мост в ночь на 17 мая.