РФ уже пятый раз ударила по мосту через Днестровский лиман в Одесской области

В ночь на 17 мая оккупанты запустили две крылатые ракеты по мосту через Днестровский лиман, который расположен в Одесской области. Об этом сообщило командование "Юг".

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"Мост поврежден на столько, что ремонтные работы потребуют длительного времени и затрат. Но сейчас их проведение невозможно, как и эксплуатация моста", — отмечают военные.

Мост через Днестровский лиман не работает более двух недель из-за постоянных обстрелов.

Напомним, 26 апреля Одесскую область атаковали 3 крылатых ракеты. Было зафиксировано попадание в город через Днестровско-Цареградское устье в поселке Затока, соединяющего южную часть Одесской области с остальной частью Украины.

В связи с постоянным обстрелами "Укрзалызныця" ограничила маршрут следования пригородных поездов в направлении Одесса — Белгород-Днестровский.