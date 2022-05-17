- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
РФ уже вп'яте вдарила по мосту через Дністровський лиман на Одещині
У ніч на 17 травня окупанти запустили дві крилаті ракети по мосту через Дністровський лиман, що розташований на Одещині. Про це повідомило командування "Південь".
"Міст пошкоджений на стільки, що ремонтні роботи вимагатимуть тривалого часу та витрат. Але зараз їх проведення неможливе, як і експлуатація мосту", - зазначають військові.
Міст через Дністровський лиман не працює понад два тижні через постійні обстріли.
Нагадаємо, 26 квітня Одеську область атакували 3 крилаті ракети. Було зафіксовано попадання до міста через Дністровсько-Цареградське гирло у селищі Затока, що сполучає південну частину Одеської області з рештою України.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У зв'язку з постійним обстрілом "Укрзалізниця" обмежила маршрут проходження приміських поїздів у напрямку Одеса — Білгород-Дністровський.