РФ уже вп'яте вдарила по мосту через Дністровський лиман на Одещині

У ніч на 17 травня окупанти запустили дві крилаті ракети по мосту через Дністровський лиман, що розташований на Одещині. Про це повідомило командування "Південь".

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"Міст пошкоджений на стільки, що ремонтні роботи вимагатимуть тривалого часу та витрат. Але зараз їх проведення неможливе, як і експлуатація мосту", - зазначають військові.

Міст через Дністровський лиман не працює понад два тижні через постійні обстріли.

Нагадаємо, 26 квітня Одеську область атакували 3 крилаті ракети. Було зафіксовано попадання до міста через Дністровсько-Цареградське гирло у селищі Затока, що сполучає південну частину Одеської області з рештою України.

У зв'язку з постійним обстрілом "Укрзалізниця" обмежила маршрут проходження приміських поїздів у напрямку Одеса — Білгород-Дністровський.