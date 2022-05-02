В Одесі пролунав потужний вибух: є загиблі та поранені

В Одесі ввечері 2 травня після оголошення повітряної тривоги пролунав сильний вибух. Очевидці повідомляють про стовп диму.

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Про це повідомляє Telegram-канал "Суспільне Одеса".

Як повідомила керівник прес-центру сил охорони та оборони Півдня Наталія Гуменюк, ракетного удару було завдано по об'єктах міської інфраструктури та пошкоджено релігійну споруду московського патріархату.

Зокрема, за словами голови Одеської ОВА Максима Марченка, внаслідок ракетного удару є загиблі та поранені.

"На жаль є загиблі та поранені. Ми цього так не залишимо. Щоразу ці покидьки діють як звичайні терористи, а з терористами у нас розмова одна. Ми будемо їх знищувати, доки жодного живого окупанта не залишиться на українській землі!" - повідомив Марченко.

Нагадаємо, 2 травня російські окупанти завдали нового ракетного удару по мосту через Дністровський лиман на Одещині. У самій Одесі теж було чутно вибухи, але повітряна тривога не оголошувалась.