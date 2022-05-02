В Одессе прогремел мощный взрыв, - СМИ

В Одессе вечером 2 мая после объявления воздушной тревоги прогремел сильный взрыв.

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Ранее российские оккупанты нанесли новый ракетный удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области. В самой Одессе тоже были слышны взрывы, но воздушная тревога не объявлялась.

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