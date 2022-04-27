"Укрзалізниця" оголосила про припинення сполучення через пошкоджений ракетним ударом міст у Затоці

"Укрзалізниця" з 27 квітня обмежила маршрут прямування приміських поїздів у напрямку Одеса — Білгород-Дністровський. Про це повідомляється у Telegram-каналі держкомпанії.

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"Відсьогодні приміські поїзди прямують у сполученні Одеса — Кароліно-Бугаз — Одеса. На дільниці Кароліно-Бугаз — Білгород-Дністровський — Кароліно-Бугаз приміські поїзди курсувати не будуть", - уточнили в УЗ.

Нагадаємо, що 26 квітня внаслідок ракетного удару було пошкоджено міст через Дністровсько-Цареградське гирло у селищі Затока, що сполучає південну частину Одеської області з рештою території України.

Тоді на суміщеному автомобільно-залізничному мосту виявився зруйнованим один із прольотів автодороги в напрямку Одеси, проте залізнична колія, очевидно, не постраждав.

Спершу весь рух мостом було перекрито, проте пізніше у вівторок у патрульній поліції Одеської області повідомили про організацію реверсивного авторуху по неушкодженій стороні мосту.

"Укрзалізниця" у свою чергу вказувала маршрут Одеса — Білгород-Дністровський у числі приміських поїздів, які курсуватимуть 27 квітня. Повідомлялося також, що тимчасово скасувано було поїзд Одеса - Ізмаїл, але його збиралися знову запустити з 1 травня.

Проте рано вранці 27 квітня по мосту в Затоці було завдано другого ракетного удару, внаслідок якого той, ймовірно, став непридатним для проїзду поїздів. Тим не менш, докладнішої інформації в публічному просторі поки що немає.