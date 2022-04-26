РНБОУ: Мета провокацій РФ у Придністров'ї – відкрити проти ЗСУ другий фронт в Одеській області

У Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України вважають останні події на території невизнаної Придністровської Молдавської Республіки організованими Росією провокаціями для залучення Придністров'я у війну проти України. Про це повідомляється у Telegram-каналі центру.

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"Провокації РФ в Придністров'ї здійснені ФСБ РФ з метою відкрити додатковий фронт в Одеській області. Така ситуація змусить ЗСУ перетягнути сили в цьому напрямку, послабивши їх в Миколаївській області", - сказано в ньому.

Зазначається, що у такому разі щодо Придністров'я буде запущено "білоруський" сценарій - підтримка дій Росії без вступу в активну фазу війни.

"Друга причина провокацій - це виправдання своїх дій в Україні. Скинувши обстріли в Тирасполі на ЗСУ, Росія, "рятуючи своїх", виправдовує вторгнення в Україну і смерті тисяч своїх солдат", - заявляють у ЦПД.

Ще однією причиною для РФ там називають відведення уваги громадськості від Маріуполя, де на картах знайшли чергові братські могили, завдяки чому "Росія замітає сліди своїх військових злочинів та геноциду українського народу".

Нагадаємо, що ввечері 25 квітня Міністерство внутрішніх справ невизнаної ПМР повідомило, що у будівлі Міністерства держбезпеки в Тирасполі сталося кілька вибухів внаслідок обстрілу з гранатомета. Постраждалих не було.

Бюро з реінтеграції Молдови після цього назвало метою цього обстрілу "створення приводу для напруження ситуації в регіоні", а Головне управління розвідки Міністерства оборони України - назвало його одним із низки провокативних заходів, організованих Федеральною службою безпеки Росії для нагнітання панічних та антиукраїнських настроїв у ПМР.

Вранці 26 квітня МВС ПМР повідомило про два вибухи у селищі Маяк, де розташований Придністровський радіотелецентр. В результаті було виведено з ладу дві найбільш потужні антени, що ретранслювали російське радіо. При цьому ніхто зі співробітників радіоцентру чи місцевих жителів також не постраждав. Крім цього, заявлялося про нібито терористичну атаку на військову частину в селі Паркани, розташованому біля Тирасполя.

У Кремлі обтічно заявили, що "спостерігають за ситуацією", а в російському Міністерстві закордонних справ РФ - що "хотіли б уникнути" розвитку сценарію, за якого Росія буде змушена втрутитися в ситуацію в Придністров'ї. При цьому російська сторона звинувачує українську у намірі "втягнути" ПМР у збройний конфлікт.

Зазначимо також, що вдень 26 квітня в Одеській області було завдано ракетного удару по мосту через Дністровсько-Цареградське гирло, який з'єднує дві частини регіону і, відповідно, перетинає найкоротший повітряний та водний шлях із контрольованою Росією частини Чорного моря до Придністров'я, Внаслідок цього міст отримав руйнування, рух по ньому було закрито.