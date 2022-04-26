Росія заявила, що "хоче уникнути" втручання у ситуацію в Придністров'ї

Росія хотіла б уникнути реалізації сценарію, за якого виникла б необхідність втрутитися у врегулювання ситуації навколо невизнаної Придністровської Молдавської Республіки. Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко.

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"Давайте дочекаємося закінчення розслідування. Ми хотіли б уникнути такого сценарію", — сказав Руденко, відповідаючи на запитання, що робитиме Москва у разі, якщо Придністров'я виявиться втягнутим у конфлікт.

При цьому він наголосив, що Росія вважає доцільним запровадження владою самопроголошеної республіки надзвичайного стану, оскільки ситуація "дуже непроста".

"Нам дуже не хотілося б, щоб у результаті розслідування з'ясувалося б, що за цим стоять ті ж сили, які провокують насильство в сусідніх регіонах. Розслідування проводитиметься за всіма необхідними параметрами, і сподіваємося, що причини будуть встановлені та відповідальні будуть покарані", — сказав Руденко.

За словами російського дипломата, ситуація у Придністров'ї викликає тривогу, тому що "до останнього часу Придністров'я не було втягнуте" і зберігало нейтральність.

"Не тільки Придністров'я, а й Молдова. На жаль, бачимо, що за цим стоять ті сили, які не зацікавлені у стабільності у цьому регіоні та хотіли б створити ще один осередок напруженості", — заявив він.

У відповідь на запитання, чи Росія контактувала з владою Молдови після загострення ситуації в Придністров'ї, Руденко сказав, що "поки у нас не було контактів".

Раніше ж у вівторок ситуацію прокоментував прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, який заявив, що у Кремлі стурбовані ситуацією у Придністров'ї та спостерігають за нею.

"Єдине, що я можу сказати, що ми дуже уважно спостерігаємо за тим, як там розвивається ситуація. Безумовно, ті новини, які звідти надходять, викликають стурбованість", — сказав він.

Нагадаємо, що ввечері 25 квітня Міністерство внутрішніх справ невизнаної ПМР повідомило, що у будівлі Міністерства держбезпеки в Тирасполі сталося кілька вибухів без потерпілих унаслідок обстрілу з гранатомета.

Вранці у вівторок МВС ПМР повідомило про два вибухи в селищі Маяк, внаслідок яких було виведено з ладу дві найпотужніші антени розташованого там Придністровського радіотелецентру. При цьому ніхто зі співробітників радіоцентру чи місцевих жителів також не постраждав. Відомство також показало кадри зі зруйнованою радіовишкою.

Крім того, було заявлено про нібито терористичну атаку на військову частину в селі Паркани. У зв'язку з перерахованими подіями 26 квітня відбулося засідання Ради безпеки ПМР, яка вирішила оголосити "червоний" рівень терористичної небезпеки на 15 днів.

Вирішено встановити на в'їздах у міста блокпости, масові заходи 9 травня на День Перемоги скасувати, силові структури самопроголошеної республіки перевести в посилений режим служби, а заклади освіти — на дистанційний режим навчання до кінця навчального року зі скасуванням іспитів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com