У столиці невизнаної Придністровської молдавської республіки прогриміли вибухи

У Тирасполі, столиці невизнаної Придністровської молдавської республіки, прогриміли вибухи біля будівлі міністерства держбезпеки. На фото видно відстріляні тубуси від гранатометів, що лежать на дорозі.

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Згідно з даними ЗМІ, на місці працюють рятівники, лікарі і газова служба, передає КоммерсантЪ. Також перекрито найближчі вулиці – Карла Маркса та Манойлова.

Події виглядають доволі передбачувано, так як кілька днів тому Міноборони РФ заявляло, що друга фаза "спецоперації" в Україні передбачає вихід до кордону Придністров'я. Вірогідно, це одна з провокацій Росії для створення нової причини для наступу.