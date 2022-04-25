- Тип
- Внезапно Внезапно
- Категория
- Общество
- Дата публикации
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В Тирасполе прогремели взрывы. На месте происшествия найдены тубусы от РПГ
В Тирасполе, столице непризнанной Приднестровской молдавской республики, прогремели взрывы у здания министерства госбезопасности. На фото видны отстрелянные тубусы от лежащих на дороге гранатометов.
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Согласно данным СМИ, на месте работают спасатели, врачи и газовая служба. Также перекрыты ближайшие улицы – Карла Маркса и Манойлова.
События выглядят достаточно предсказуемо, так как несколько дней назад Минобороны РФ заявляло, что вторая фаза "спецоперации" в Украине предполагает выход к границе Приднестровья. Происшествие выглядит как одна из провокаций России для создания новой причины для наступления.