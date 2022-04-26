Керівництво невизнаної ПМР оголосило червоний рівень терористичної загрози

Керівництво невизнаної “Придністровської Молдавської Республіки” оголосило червоний рівень терористичної загрози у відповідь на інциденти у придністровському регіоні. Про це повідомляє підконтрольне Кремлю російське видання РІА "Новини" з посиланням на голову придністровських сепаратистів.

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"У ПМР запроваджено червоний рівень терористичної небезпеки, він передбачає вживання додаткових заходів щодо забезпечення безпеки, повідомив лідер ПМР", — повідомляє видання.

Також повідомляється, що на в'їзді до міст Придністров'я встановлять блокпости, огляд автотранспорту та громадян у денний час буде вибірковим.

Нагадаємо, вночі на території радіотелецентру "Маяк" у Григоріопольському районі приблизно за 20 км від українського кордону із самопроголошеним невизнаним Придністров'ям прогриміли вибухи.

У свою чергу президентка Молдови Майя Санду вирішила скликати Вищу раду безпеки у зв'язку з нещодавніми інцидентами в невизнаній "Придністровській Молдавській Республіці".