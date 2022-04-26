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Руководство непризнанной ПМР объявило красный уровень террористической угрозы
Руководство непризнанной “Приднестровской Молдавской Республики” объявило красный уровень террористической угрозы в ответ на инциденты в приднестровском регионе. Об этом сообщает подконтрольное Кремлю российское издание РИА “Новости” со ссылкой на главу приднестровских сепаратистов.
"В ПМР введен красный уровень террористической опасности, он предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности, сообщил лидер ПМР", — сообщает издание.
Также сообщается, что на въезде в города Приднестровья установят блокпосты, досмотр автотранспорта и граждан в дневное время будет выборочным.
Напомним, ночью на территории радиотелецентра "Маяк" в Григориопольском районе приблизительно в 20 км от украинской границы с самопровозглашенным непризнанным Приднестровьем прогремели взрывы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В свою очередь президент Молдовы Майя Санду решила созвать Высший совет безопасности в связи с недавними инцидентами в непризнанной "Приднестровской Молдавской Республике".