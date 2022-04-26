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Руководство непризнанной ПМР объявило красный уровень террористической угрозы

Руководство непризнанной ПМР объявило красный уровень террористической угрозы
Коллаж: 24 канал

Руководство непризнанной “Приднестровской Молдавской Республики” объявило красный уровень террористической угрозы в ответ на инциденты в приднестровском регионе. Об этом сообщает подконтрольное Кремлю российское издание РИА “Новости” со ссылкой на главу приднестровских сепаратистов.

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"В ПМР введен красный уровень террористической опасности, он предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности, сообщил лидер ПМР", — сообщает издание.

Также сообщается, что на въезде в города Приднестровья установят блокпосты, досмотр автотранспорта и граждан в дневное время будет выборочным.

Напомним, ночью на территории радиотелецентра "Маяк" в Григориопольском районе приблизительно в 20 км от украинской границы с самопровозглашенным непризнанным Приднестровьем прогремели взрывы.

В свою очередь президент Молдовы Майя Санду решила созвать Высший совет безопасности в связи с недавними инцидентами в непризнанной "Приднестровской Молдавской Республике".

Автор:
Степан Крьока