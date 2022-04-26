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Россия заявила, что "хочет избежать" вмешательства в ситуацию в Приднестровье
В МИД России заявили, что РФ не хочет вмешиваться в ситуацию вокруг непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, где сейчас происходит обострение. Об этом, как сообщает "РИА Новости", заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
"Давайте дождемся окончания расследования. Мы бы хотели избежать такого сценария", — сказал Руденко, отвечая на вопрос, что будет делать Москва в случае, если Приднестровье окажется втянутым в конфликт.
При этом он подчеркнул, что Россия считает целесообразным введение властями самопровозглашенной республики чрезвычайного положения, поскольку ситуация "очень непростая".
По словам российского дипломата, ситуация в Приднестровье вызывает тревогу, потому что "до последнего времени Приднестровье не было втянуто" и сохраняло нейтральность.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Руденко заявил, что по оценке российского МИДа, за взрывами в Приднестровье стоят силы, которые не заинтересованы в стабильности в регионе.
В ответ на вопрос, контактировала ли Россия с властями Молдовы после обострения ситуации в Приднестровье, Руденко сказал, что "пока у нас не было контактов".
Ранее же во вторник ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявивший, что в Кремле обеспокоены ситуацией в Приднестровье и наблюдают за ней.
"Единственное, что я могу сказать, что мы очень внимательно наблюдаем за тем, как там развивается ситуация. Безусловно, те новости, которые оттуда поступают, вызывают обеспокоенность", — сказал он.
В свою очередь, после заявлений российской стороны советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил в своем Twitter мнение, что последние действия РФ свидетельствуют о ее намерении вторгнуться и в Молдову.
"Россия пытается дестабилизировать ситуацию в "ПМР" и намекает Молдове, чтобы ждала "гостей". Плохая новость: если Украина не устоит, завтра враг будет у ворот Кишинева. Хорошая новость в том, что Украина обеспечит стратегическую безопасность в регионе. Впрочем, мы должны работать как одна команда", - заявил он.
Напомним, что вечером 25 апреля Министерство внутренних дел непризнанной ПМР сообщило, что в здание Министерства госбезопасности в Тирасполе произошло несколько взрывов без пострадавших вследствие обстрела неизвестными из гранатомета.
Бюро по реинтеграции Молдовы после этого заявило об обеспокоенности в связи с этим инцидентом. В ведомстве назвали его целью "создание повода для напряжения ситуации в регионе".
В свою очередь, Главное управление разведки Министерства обороны Украины назвало данный обстрел одним из ряда провокативных мероприятий, организованных Федеральной службой безопасности России для нагнетанию панических и антиукраинских настроений.
"По замыслу авторов, они должны оправдать войну на территории Украины или вовлечь "ПМР" в боевые действия - либо в качестве территории с определенным мобилизационным резервом, либо как территорию, с которой российские войска могут проводить атаки на украинскую территорию", - заявили в ГУР.
Утром во вторник МВД ПМР сообщило о двух взрывах в поселке Маяк, в результате которых были выведены из строя две самые мощные антенны расположенного там Приднестровского радиотелецентра. При этом никто из сотрудников радиоцентра или местных жителей также не пострадал. Ведомство также показало кадры с обрушившейся радиовышкой.
Кроме того, было заявлено о якобы террористической атаке на воинскую часть в селе Парканы. В связи с перечисленными событиями 26 апреля прошло заседание Совета безопасности ПМР, который решил объявить "красный" уровень террористической опасности на 15 дней.
Решено установить на въездах в города блокпосты, массовые мероприятия 9 мая на День Победы отменить, силовые структуры самопровозглашенной республики перевести в усиленный режим службы, а учреждения образования — на дистанционный режим обучения до конца учебного года с отменой экзаменов.
Отметим также, что 22 апреля заместитель командующего войсками Центрального военного округа России Рустам Миннекаев заявил о новых целях российского вторжения в Украину, среди которых назвал оккупацию юга Украины и обеспечение выхода в Приднестровье, где якобы "также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения".
Подоляк в ответ назвал это "официальным подтверждением умысла на совершение военных преступлений с массовыми убийствами мирных граждан".
При этом 26 апреля в Одесской области был нанесен ракетный удар по мосту через Днестровско-Цареградское устье, который соединяет две части региона и, соответственно, пересекает кратчайший воздушный и водный путь с контролируемой Россией части Черного моря в Приднестровье. В результате мост получил разрушения, движение по нему было закрыто.
Стоит также напомнить, что еще до начала полномасштабной войны РФ против Украины, 14 января, ГУР Минобороны Украины заявляло о возможной подготовке российскими спецслужбами провокации на артиллерийских складах в приднестровском селе Колбасна, граничащем с Украиной, где находится крупнейший арсенал боеприпасов под российским контролем за пределами территории РФ. Однако в дальнейшем эта информация не получила развития.
Источник фото: ua.depositphotos.com