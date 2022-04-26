Россия заявила, что "хочет избежать" вмешательства в ситуацию в Приднестровье

В МИД России заявили, что РФ не хочет вмешиваться в ситуацию вокруг непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, где сейчас происходит обострение. Об этом, как сообщает "РИА Новости", заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

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"Давайте дождемся окончания расследования. Мы бы хотели избежать такого сценария", — сказал Руденко, отвечая на вопрос, что будет делать Москва в случае, если Приднестровье окажется втянутым в конфликт.

При этом он подчеркнул, что Россия считает целесообразным введение властями самопровозглашенной республики чрезвычайного положения, поскольку ситуация "очень непростая".

По словам российского дипломата, ситуация в Приднестровье вызывает тревогу, потому что "до последнего времени Приднестровье не было втянуто" и сохраняло нейтральность.

Руденко заявил, что по оценке российского МИДа, за взрывами в Приднестровье стоят силы, которые не заинтересованы в стабильности в регионе.

В ответ на вопрос, контактировала ли Россия с властями Молдовы после обострения ситуации в Приднестровье, Руденко сказал, что "пока у нас не было контактов".

Ранее же во вторник ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявивший, что в Кремле обеспокоены ситуацией в Приднестровье и наблюдают за ней.

"Единственное, что я могу сказать, что мы очень внимательно наблюдаем за тем, как там развивается ситуация. Безусловно, те новости, которые оттуда поступают, вызывают обеспокоенность", — сказал он.

В свою очередь, после заявлений российской стороны советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил в своем Twitter мнение, что последние действия РФ свидетельствуют о ее намерении вторгнуться и в Молдову.

"Россия пытается дестабилизировать ситуацию в "ПМР" и намекает Молдове, чтобы ждала "гостей". Плохая новость: если Украина не устоит, завтра враг будет у ворот Кишинева. Хорошая новость в том, что Украина обеспечит стратегическую безопасность в регионе. Впрочем, мы должны работать как одна команда", - заявил он.

Напомним, что вечером 25 апреля Министерство внутренних дел непризнанной ПМР сообщило, что в здание Министерства госбезопасности в Тирасполе произошло несколько взрывов без пострадавших вследствие обстрела неизвестными из гранатомета.

Бюро по реинтеграции Молдовы после этого заявило об обеспокоенности в связи с этим инцидентом. В ведомстве назвали его целью "создание повода для напряжения ситуации в регионе".

В свою очередь, Главное управление разведки Министерства обороны Украины назвало данный обстрел одним из ряда провокативных мероприятий, организованных Федеральной службой безопасности России для нагнетанию панических и антиукраинских настроений.

"По замыслу авторов, они должны оправдать войну на территории Украины или вовлечь "ПМР" в боевые действия - либо в качестве территории с определенным мобилизационным резервом, либо как территорию, с которой российские войска могут проводить атаки на украинскую территорию", - заявили в ГУР.

Утром во вторник МВД ПМР сообщило о двух взрывах в поселке Маяк, в результате которых были выведены из строя две самые мощные антенны расположенного там Приднестровского радиотелецентра. При этом никто из сотрудников радиоцентра или местных жителей также не пострадал. Ведомство также показало кадры с обрушившейся радиовышкой.

Кроме того, было заявлено о якобы террористической атаке на воинскую часть в селе Парканы. В связи с перечисленными событиями 26 апреля прошло заседание Совета безопасности ПМР, который решил объявить "красный" уровень террористической опасности на 15 дней.

Решено установить на въездах в города блокпосты, массовые мероприятия 9 мая на День Победы отменить, силовые структуры самопровозглашенной республики перевести в усиленный режим службы, а учреждения образования — на дистанционный режим обучения до конца учебного года с отменой экзаменов.

Отметим также, что 22 апреля заместитель командующего войсками Центрального военного округа России Рустам Миннекаев заявил о новых целях российского вторжения в Украину, среди которых назвал оккупацию юга Украины и обеспечение выхода в Приднестровье, где якобы "также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения".

Подоляк в ответ назвал это "официальным подтверждением умысла на совершение военных преступлений с массовыми убийствами мирных граждан".

При этом 26 апреля в Одесской области был нанесен ракетный удар по мосту через Днестровско-Цареградское устье, который соединяет две части региона и, соответственно, пересекает кратчайший воздушный и водный путь с контролируемой Россией части Черного моря в Приднестровье. В результате мост получил разрушения, движение по нему было закрыто.

Стоит также напомнить, что еще до начала полномасштабной войны РФ против Украины, 14 января, ГУР Минобороны Украины заявляло о возможной подготовке российскими спецслужбами провокации на артиллерийских складах в приднестровском селе Колбасна, граничащем с Украиной, где находится крупнейший арсенал боеприпасов под российским контролем за пределами территории РФ. Однако в дальнейшем эта информация не получила развития.

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