Спецслужбы РФ готовят провокацию на артскладах на границе Приднестровья с Украиной — украинская разведка

Российские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих Вооруженных сил России, чтобы обвинить в их совершении Украину, заявляют в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"В военные подразделения страны-агрессора и его сателлитов поступают распоряжения о подготовке к таким провокациям", — говорится в сообщении.

Так, по информации военной разведки Украины, 13 января в 3-й отдельной мотострелковой бригаде в Приднестровье (дислоцирована в Рыбнице) было проведено служебное совещание.

В ходе него личному составу якобы было доведено, что ожидаются провокации со стороны Украины в районе села Колбасна Рыбницкого района, где находятся артиллерийские склады оперативной группы войск РФ.

"Распоряжения о приведении бригады в высшую степень боевой готовности не доводились, но была отмечена готовность личного состава "по первой команде" выполнять задания по назначению", — говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, на сегодняшний день отпуска и увольнения личного состава не отменены, но командирам/начальникам приказано донести до подчиненных необходимость прибыть в воинскую часть по определенному сигналу.

Стоит отметить, что упомянутые артсклады находятся всего в 2 км от территории Украины, причем на одном из участков дорога, ведущая оттуда в Рыбницу, проходит прямо по границе с Украиной.

При этом, как утверждалось в сюжете телеканала Минобороны России "Звезда", снятом об этом объекте в 2018 году, никаких признаков наличия самой границы в этой местности не было — "ни колючей проволоки, ни заборов, ни рва".

При этом данный объект, охраняющийся военнослужащими оперативной группы российских войск в Приднестровье, позиционируется как крупнейший склад боеприпасов в Европе и крупнейший склад вооружения российской армии за границей.

"Эксперты говорят, что если хранящиеся в Колбасне запасы взорвутся, то детонация от этого взрыва может быть сравнима со взрывом ядерной бомбы в Хиросиме", — заявлялось в телепрограмме российского Минобороны.

Отметим, что 1 декабря 2021 года, после того как Зеленский заявил, что украинские власти должны пойти на прямые переговоры с Россией, чтобы остановить войну на Донбассе, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен после встречи с министрами иностранных дел стран НАТО в Риге выступил с заявлением о подготовке Россией крупномасштабной военной операции против Украины, которая должна последовать как раз за некой провокацией.

При этом еще 21 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что "нельзя исключать" провокаций, которые якобы станут поводом обвинить Россию в нападении на Украину.

20 декабря министр обороны России Сергей Шойгу заявил о подготовке украинской стороной некой провокации в Донецкой области, для чего в подконтрольные ей города Авдеевка и Лиман уже якобы доставлены емкости с неизвестными пока химикатами. Также он заявил о размещении в Донецкой области бойцов американской частной военной компании, оборудующих огневые позиции в жилых домах и обучающих украинские Силы специальных операций. Власти Украины и США эти заявления опровергли. В свою очередь, 23 декабря президент РФ Владимир Путин допустил, что Украина готовит военную операцию на Донбассе.