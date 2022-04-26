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СНБОУ: Цель провокаций РФ в Приднестровье - открыть против ВСУ второй фронт в Одесской области
В Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины считают последние события на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики организованными Россией провокациями для вовлечения Приднестровья в войну против Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале центра.
"Провокации РФ в Приднестровье осуществлены ФСБ РФ с целью открытия дополнительного фронта в Одесской области. Такая ситуация вынудит ВСУ перетянуть силы в этом направлении, ослабив их в Николаевской области", - сказано в нем.
Отмечается, что в таком случае в отношении Приднестровья будет запущен "белорусский" сценарий - поддержка действий России без вступления в активную фазу войны.
"Вторая причина провокаций – это оправдание своих действий в Украине. Сбрасывая [вину за] обстрелы в Тирасполе на ВСУ, Россия, "спасая своих", оправдывает вторжение в Украину и смерть тысяч своих солдат", - заявляют в ЦПД.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Еще одной причиной для РФ там называют отведение внимания общественности от Мариуполя, где на картах нашли очередные братские могилы, благодаря чему "Россия заметает следы своих военных преступлений и геноцида украинского народа".
Напомним, что вечером 25 апреля Министерство внутренних дел непризнанной ПМР сообщило, что в здание Министерства госбезопасности в Тирасполе произошло несколько взрывов вследствие обстрела из гранатомета. Пострадавших не было.
Бюро по реинтеграции Молдовы после этого назвало целью данного обстрела "создание повода для напряжения ситуации в регионе", а Главное управление разведки Министерства обороны Украины - назвало данный обстрел одним из ряда провокационных мероприятий, организованных Федеральной службой безопасности России для нагнетания панических и антиукраинских настроений в ПМР.
Утром 26 апреля МВД ПМР сообщило о двух взрывах в поселке Маяк, где расположен Приднестровский радиотелецентр. В результате были выведены из строя две наиболее мощные антенны, ретранслировавшие российское радио. При этом никто из сотрудников радиоцентра или местных жителей также не пострадал. Помимо этого, также заявлялось о якобы террористической атаке на воинскую часть в селе Парканы, расположенном около Тирасполя.
В Кремле обтекаемо заявили, что "наблюдают за ситуацией", а в российском Министерстве иностранных дел РФ - что "хотели бы избежать" развития сценария, при котором Россия будет вынуждена вмешаться в ситуацию в Приднестровье. При этом российская сторона обвиняет украинскую в намерении "втянуть" ПМР в вооруженный конфликт.
Отметим также, что днем 26 апреля в Одесской области был нанесен ракетный удар по мосту через Днестровско-Цареградское устье, который соединяет две части региона и, соответственно, пересекает кратчайший воздушный и водный путь с контролируемой Россией части Черного моря в Приднестровье. В результате мост получил разрушения, движение по нему было закрыто.