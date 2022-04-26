СНБОУ: Цель провокаций РФ в Приднестровье - открыть против ВСУ второй фронт в Одесской области

В Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины считают последние события на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики организованными Россией провокациями для вовлечения Приднестровья в войну против Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале центра.

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"Провокации РФ в Приднестровье осуществлены ФСБ РФ с целью открытия дополнительного фронта в Одесской области. Такая ситуация вынудит ВСУ перетянуть силы в этом направлении, ослабив их в Николаевской области", - сказано в нем.

Отмечается, что в таком случае в отношении Приднестровья будет запущен "белорусский" сценарий - поддержка действий России без вступления в активную фазу войны.

"Вторая причина провокаций – это оправдание своих действий в Украине. Сбрасывая [вину за] обстрелы в Тирасполе на ВСУ, Россия, "спасая своих", оправдывает вторжение в Украину и смерть тысяч своих солдат", - заявляют в ЦПД.

Еще одной причиной для РФ там называют отведение внимания общественности от Мариуполя, где на картах нашли очередные братские могилы, благодаря чему "Россия заметает следы своих военных преступлений и геноцида украинского народа".

Напомним, что вечером 25 апреля Министерство внутренних дел непризнанной ПМР сообщило, что в здание Министерства госбезопасности в Тирасполе произошло несколько взрывов вследствие обстрела из гранатомета. Пострадавших не было.

Бюро по реинтеграции Молдовы после этого назвало целью данного обстрела "создание повода для напряжения ситуации в регионе", а Главное управление разведки Министерства обороны Украины - назвало данный обстрел одним из ряда провокационных мероприятий, организованных Федеральной службой безопасности России для нагнетания панических и антиукраинских настроений в ПМР.

Утром 26 апреля МВД ПМР сообщило о двух взрывах в поселке Маяк, где расположен Приднестровский радиотелецентр. В результате были выведены из строя две наиболее мощные антенны, ретранслировавшие российское радио. При этом никто из сотрудников радиоцентра или местных жителей также не пострадал. Помимо этого, также заявлялось о якобы террористической атаке на воинскую часть в селе Парканы, расположенном около Тирасполя.

В Кремле обтекаемо заявили, что "наблюдают за ситуацией", а в российском Министерстве иностранных дел РФ - что "хотели бы избежать" развития сценария, при котором Россия будет вынуждена вмешаться в ситуацию в Приднестровье. При этом российская сторона обвиняет украинскую в намерении "втянуть" ПМР в вооруженный конфликт.

Отметим также, что днем 26 апреля в Одесской области был нанесен ракетный удар по мосту через Днестровско-Цареградское устье, который соединяет две части региона и, соответственно, пересекает кратчайший воздушный и водный путь с контролируемой Россией части Черного моря в Приднестровье. В результате мост получил разрушения, движение по нему было закрыто.