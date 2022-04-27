"Укрзализныця" объявила о прекращении сообщения через поврежденный ракетным ударом мост в Затоке

"Укрзализныця" с 27 апреля ограничила маршрут следования пригородных поездов в направлении Одесса — Белгород-Днестровский. Об этом сообщается в Telegram-канале госкомпании.

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"С сегодняшнего дня пригородные поезда следуют сообщением Одесса - Каролино-Бугаз - Одесса. На участке Каролино-Бугаз – Белгород-Днестровский – Каролино-Бугаз пригородные поезда курсировать не будут", - уточнили в УЗ.

Напомним, что 26 апреля в результате ракетного удара был поврежден мост через Днестровско-Цареградское гирло в поселке Затока, соединяющий южную часть Одесской области с остальной Украиной.

Тогда на совмещенном автомобильно-железнодорожном мосту оказался разрушен один из пролетов автодороги в направлении Одессы, однако ж/д путь, по всей видимости, не пострадал.

Сперва все движение по мосту было перекрыто, однако позже во вторник в патрульной полиции Одесской области сообщили об организации реверсивного автодвижения по неповрежденной стороне моста.

"Укрзализныця" в свою очередь указывала маршрут Одесса — Белгород-Днестровский в числе пригородных поездов, которые будут курсировать 27 апреля. Сообщалось также, что был временно отменен поезд Одесса - Измаил, но его собирались снова запустить с 1 мая.

Однако рано утром 27 апреля по мосту в Затоке был нанесен второй ракетный удар, в результате которого тот, очевидно, стал непригодным для проезда поездов. Тем не менее, более подробной информации в публичном пространстве пока нет.