Оккупанты четвертый раз попали ракетой в мост через Днестровский лиман, - ОК "Юг"

Армия Российской Федерации 10 мая снова попала крылатой ракетой по уже поврежденному мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

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Об этом сообщает ОК "Юг".

"По Одесской области вновь направлена крылатая ракета. Враг продолжает атаки по уже поврежденному мосту через Днестровский лиман", – сообщили в ведомстве.

Напомним, 26 апреля Одесскую область атаковали 3 крылатых ракеты. Было зафиксировано попадание в город через Днестровско-Цареградское устье в поселке Затока, соединяющего южную часть Одесской области с остальной частью Украины. На следующий день, 27 апреля, оккупанты снова запустили ракеты по Днестровскому лиману.

В связи с этим "Укрзалізниця" ограничила маршрут следования пригородных поездов в направлении Одесса — Белгород-Днестровский.

2 мая оккупанты снова нанесли ракетный удар по мосту в Одесской области в Заливе. На этот раз атаковали, выпустив сразу 3 ракеты.