Окупанти вчетверте влучили ракетою в міст через Дністровський лиман, - ОК "Південь"

Армія Російської Федерації 10 травня знову влучила крилатою ракетою по вже пошкодженому мосту через Дністровський лиман в Одеській області.

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Про це повідомляє ОК "Південь".

"По Одещині знов спрямована крилата ракета. Ворог продовжує атаки по вже пошкодженому мосту через Дністровський лиман", – повідомили у відомстві.

Нагадаємо, 26 квітня Одеську область атакували 3 крилаті ракети. Було зафіксовано попадання у міст через Дністровсько-Цареградське гирло у селищі Затока, що сполучає південну частину Одеської області з рештою України. Наступного дня, 27 квітня, окупанти вдруге запустили ракети по Дністровському лиману.

У зв'язку з цим "Укрзалізниця" обмежила маршрут прямування приміських поїздів у напрямку Одеса — Білгород-Дністровський.

2 травня окупанти знову завдали ракетного удару по мосту на Одещині в Затоці. Цього разу атакували, випустивши також одразу 3 ракети.