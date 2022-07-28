Зеленський розгляне пропозицію скасувати заборону на виїзд чоловіків без військового досвіду

Петиція до Президента України Володимира Зеленського із пропозицією скасувати обмеження на виїзд із країни для чоловіків від 18 до 60 років без військового досвіду набрала необхідні 25 тисяч голосів. Про це свідчить інформація на сайті електронних петицій до голови держави.

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"Просимо Президента України Володимира Зеленського дозволити виїзд за кордон чоловіків 18-60 років, що не мають воєнного досвіду та є обмежено придатними у воєнний час. Дозвіл має стосуватися періоду воєнного стану, що був запроваджений 24 лютого 2022 року", — йдеться в тексті документу.

Автори петиції аргументують свою думку тим, що "воювати мають боєздатні громадяни, а інші будуть корисні працюючи за кордоном".

Відповідно до законодавства, Зеленський має дати відповідь на петицію, адже її підписали більше 25 тис громадян, що необхідно для розгляду Президентом. При цьому час для збору підписів ще триває, то ж їх може бути більше.

Раніше на сайті електронних петицій реєстрували звернення до Президента України щодо скасування заборони на виїзд всіх чоловіків призовного віку. Тоді глава держави звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати питання, порушені в електронній петиції з закликом скасувати заборону на виїзд з України чоловіків призовного віку, що діє з початку повномасштабного російського воєнного вторгнення в Україну 24 лютого.

Про результати своєї роботи Шмигаль наразі ще не повідомляв. Зазначимо, що радник керівника ОП Олексій Арестович заявляв, що деяким чоловікам можуть дозволити виїжджати за кордон під час воєнного стану. Тоді Шмигаль публічно відповів на це, заявивши, що чоловікам призовного віку не планують дозволяти виїзд за кордон, поки триває війна з Росією.