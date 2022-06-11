Зеленський доручив Кабміну опрацювати петицію про скасування заборони на виїзд чоловіків з України

Президент Володимир Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати питання, порушені в електронній петиції з закликом скасувати заборону на виїзд з України чоловіків призовного віку, що діє з початку повномасштабного російського воєнного вторгнення в Україну 24 лютого.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як зазначається у відповіді глави держави на петицію громадянина Олександра Гумірова, він закликав Кабінет міністрів звернути в цьому контексті особливу увагу на дотримання конституційних прав громадян, а також запобігання і виявлення можливих правопорушень, пов'язаних з корупцією, зокрема серед співробітників прикордонних пунктів пропуску і територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

"Стосовно порушеного у петиції питання про запровадження пріоритету призову під час мобілізації добровольців зазначаю, що організаційне керівництво мобілізацією в Україні відповідно до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію здійснюється Кабінетом міністрів, який, зокрема, визначає порядок проведення заходів мобілізації в державі", - зазначив також президент.

Також він констатував, що відповідно до закону про порядок виїзду з України і в'їзду у неї громадян України, правила перетинання державного кордону громадянами встановлюються також урядом, зокрема й на період дії воєнного стану.

Натомість Зеленський пояснив, що встановлення певних обмежень на час воєнного стану є законним. Так, хоча й статтею 33 Конституції закріплено право кожного, хто на законних підставах перебуває в України, вільно залишати її територію, за винятком обмежень, які встановлюються законом, таке право відповідно до статті 64 Конституції може обмежуватися в умовах воєнного або надзвичайного стану із зазначенням строку дії цих обмежень.

Указом президента від №64 24 лютого про введення воєнного стану в Україні було визначено, що на період його дії конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені, у тому числі, статтею 33 Конституції, можуть бути обмежені.

За словами Зеленського, скасування вказаних обмежень передбачається здійснити після завершення воєнного стану. При цьому він зазначає, що згідно зі статтею 65 Конституції, захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком громадян України.

Таким чином, президент не заперечив можливості того, що Кабмін після аналізу питання щодо виїзду чоловіків з України може дійсно скасувати введену заборону.

Зазначимо, що автор петиції аргументував свою позицію тим, що захищати Україну мають лише добровольці, оскільки примусово залучена до цього людина щонайменш не буде у цьому ефективною. Більш того, багато чоловіків, спосіб заробітку яких потребує виїзду за кордон, не можуть нині допомогти Україні, зокрема її економіці, й вимушені залишатися в країні. Натомість ця немотивована, на його думку, заборона породжує корупцію у воєнкоматах та серед прикордонників.

Нагадаємо, що цю петицію було подано ще 18 травня, і необхідні 25 тисяч підписів було зібрано у перші ж три дні. Загалом на момент відключення можливості долучитися до її підтримки петицію підписали 27,4 тисячі верифікованих користувачів. 22 травня Зеленський заявив, що ця петиція - "це не зовсім до нього".