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Дискусія про відміну заборони на виїзд чоловіків за кордон зрушила з мертвої точки, - Арестович
Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що дискусія про пом'якшення правил виїзду з України для чоловіків на час воєнного стану зрушила з мертвої точки. Наразі розробляються спеціальні умови для моряків та інших спеціальностей.
Про це Олексій Арестович заявив у ефірі "Фейгін Live".
"Зараз триває дискусія, і навіть є деякі перспективи вирішення питання, наскільки мені сказали. Дискусія зрушила з мертвої точки, знайшли прийоми та способи, методологію. Сподіваюся, якось українські громадяни, ті самі моряки, і всі інші почують: їдьте ось на таких умовах", - розповів Арестович.
Він зазначив, що зараз в Україні кількість людського резерву перевищує наявність військової техніки, тому мобілізувати нових людей поки що не планують.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Ми тримаємо людей, але особливо озброїти їх нема чим. Куди ж там нових мобілізувати? Хіба що за окремими спеціальностями. Ті, хто працюють за кордоном, можуть підтримувати свої сім'ї. Ті ж моряки за минулий рік 4 мільярди доларів відправили до України. Це дуже серйозна допомога економці, яка наполовину просіла через війну", - наголосив Арестович.
За його словами, зараз в Україні слід запускати диференційований підхід до мобілізації.
"Я прихильник диференційованої мобілізації. Коли були перші дні повномасштабної війни в Україні, всі були в шоці і ніхто не знав, чим це може закінчитися, тому потрібні були всі для оборони країни. Питання стояло про виживання країни! Зараз воно теж стоїть, просто трохи розтягнуте, пролонговане. І, гадаю, можна вже запускати диференційований підхід до мобілізації", – вважає радник ОП.
Він наголосив, що при мобілізації важливо враховувати професійну придатність та мотивацію людей.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України вніс зміни до своєї ухвали, якими пом'якшив заборону на виїзд за кордон для чоловіків призовного віку, розширивши перелік тих, хто може виїжджати з країни.
Раніше на сайті електронних петицій з'явилося звернення до президента України Володимира Зеленського щодо скасування заборони на виїзд чоловіків призовного віку. За два дні петицію підтримали понад 2 тисячі людей. А 21 травня 2022 року петиція набрала необхідних 25 тисяч голосів. Водночас президент відмовився її підтримати.