Дискуссия об отмене запрета на выезд мужчин за границу сдвинулась с мертвой точки, - Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что дискуссия о смягчении правил выезда из Украины для мужчин во время военного положения сдвинулась с мёртвой точки. Сейчас разрабатываются специальные условия для моряков и других специальностей.

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Об этом Алексей Арестович заявил в эфире "Фейгин Live".

"Сейчас идет плотная дискуссия, и даже есть некоторые перспективы решения вопроса, насколько мне сказали. Дискуссия сдвинулась с мертвой точки, нашли приемы и способы, методологию. Надеюсь, однажды украинские граждане, те же моряки, и все остальные услышат: езжайте вот на таких условиях", - рассказал Арестович.

Он отметил, что сейчас в Украине количество человеческого резерва превышает наличие военной техники, поэтому призывать новых людей пока не планируют.

"Мы держим людей, но особенно вооружить их нечем. Куда же там новых призывать? Разве что по отдельным специальностям. Те, кто работают за границей, могут поддерживать свои семьи. Те же моряки за прошлый год 4 миллиарда долларов отправили в Украину. Это очень серьезная помощь экономке, которая наполовину просела из-за войны", - отметил Арестович.

По его словам, сейчас в Украине нужно запускать дифференцированный подход к мобилизации.

"Я сторонник дифференцированной мобилизации. Когда были первые дни полномасштабной войны в Украине, все были в шоке и никто не знал, чем это может закончиться, поэтому нужны были все для обороны страны. Вопрос стоял о выживании страны! Сейчас он тоже стоит, просто немного растянут, пролонгирован. И, думаю, можно уже запускать дифференцированный подход к мобилизации", – считает советник ОП.

Он подчеркнул, что при мобилизации важно учитывать профессиональную пригодность и мотивацию людей.

Напомним, Кабинет министров Украины внес изменения в свое постановление, которыми смягчил запрет на выезд за границу для мужчин призывного возраста, расширив перечень тех, кто может выезжать из страны.