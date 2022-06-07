"Через 2-3 недели должны появиться первые сообщения по технике", - Арестович о ленд-лизе

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что погрузка и доставка техники занимает некоторое время. Но уже в июле украинские военные смогут применить ее на поле боя.

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Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".

"Через 2-3 недели должны появляться первые сообщения по технике, которую сюда отправили большими транспортными кораблями. Они долго грузятся в Америке, недели две. А потом дней 10-12 плывут через Атлантику, приплывают в порты Европы, потом разгружаются. Вы должны понимать, что это занимает время, минимум месяцок. - говорит Арестович".

Он считает, что первое оружие по ленд-лизу украинские военные будут применять на поле боя уже в июле.

Напомним, что 7 июня в Пентагоне официально подтвердили поставки Украине РСЗО HIMARS и боеприпасов.