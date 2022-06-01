Россия активно перебрасывает срочников на войну в Украину, - Арестович

Российская Федерация начала активно перебрасывать на войну в Украину срочников. Резервисты также приезжают, но у них отказников более 30-40 процентов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".

"Срочников начали уже перебрасывать сюда. Мы видим это, слышим по перехватам. Более того, командиры уровня подполковник - полковник, они говорят, что ближайшее пополнение это срочники. Они, мол, должны прийти, тогда мы пополнимся и будем воевать", - сказал Алестович.

Он также отметил, что на войну приезжают и резервисты, но у них отказников более 30-40 процентов.

"Резервисты, конечно, приезжают, но у них отказников более 30-40 процентов. А срочники же в отказники не могут пойти. На них определённая надежда. Пойдут в атаку, куда им деваться? Им просто нечем пополняться. Им и платить, опять же, не надо, в отличие от контрактников", - подытожил советник главы ОП.

Напомним, Алексей Арестович заявил, что так называемую российскую спецоперацию Украина уже победила, теперь осталось победить Россию в войне. По его словам, сменился темп, логика происходящего, приемы, а также способы борьбы.