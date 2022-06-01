Росія активно перекидає терміновиків на війну в Україну, - Арестович

Російська Федерація почала активно перекидати на війну в Україну терміновиків. Резервісти також приїжджають, але у них відмовників понад 30-40 відсотків.

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Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live".

"Терміновиків вже почали перекидати сюди. Ми бачимо це, чуємо по перехопленням. Більше того, командири рівня підполковник - полковник, вони кажуть, що найближче поповнення це терміновики. Вони, мовляв, повинні прийти, тоді ми поповнимось і воюватимемо", - сказав Алестович.

Він також зазначив, що на війну приїжджають і резервісти, але у них відмовники понад 30-40 відсотків.

"Резервісти, звичайно, приїжджають, але у них відмовників понад 30-40 відсотків. А терміновики ж у відмовники не можуть піти. На них певна надія. Підуть в атаку, куди їм подітися? Їм просто нема чим поповнюватися. Їм і платити, знову ж таки, не треба, на відміну від контрактників", - підсумував радник голови ОП.

Нагадаємо, Олексій Арестович заявив, що так звану російську спецоперацію Україна вже перемогла, тепер залишилося перемогти Росію у війні. За його словами, змінився темп, логіка того, що відбувається, прийоми, а також способи боротьби.