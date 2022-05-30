Спецоперацію РФ ми вже перемогли, - Арестович

Так звану російську спецоперацію Україна вже перемогла, тепер лишилося перемогти Росію у війні.

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Про це заявив радник голови керівника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі програми "Фейгін.Live".

"Спецоперацію ми вже перемогли російську, а війну ще доведеться перемогти. Ця історія, що йде на всіх фронтах, і вона буде довгою, кілька місяців, як мінімум", - сказав Арестович.

За його словами, змінився темп, логіка того, що відбувається, прийоми, а також способи боротьби. Він зазначив, що тепер необхідно виграти війну на 4 фронтах: військовому, дипломатичному, інформаційному, економічному.

"Це вже не "Хто більше зіб'є літаків" або "Хто розіб'є повітряний десант". Це про те, хто виграє на дипломатичних майданчиках, на санкційних майданчиках, хто виграє в інформаційній протидії із Заходом і так далі. Російські можливості все ще більші, ніж наші: у фінансовому відношенні й надалі…", - підсумував радник голови ВП.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов вважає, що війна в Україні буде тривалою і не закінчиться у травні, адже це залежить від багатьох факторів.

Водночас, представник військової розвідки України Вадим Скібіцький зробив прогноз, що війна триватиме до зими.