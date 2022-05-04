Даіилов розповів, як довго в Україні триватиме війна

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що війна в Україні буде тривалою і не закінчиться у травні.

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Про це він сказав у інтерв'ю українському журналісту Сергію Іванову.

"Якщо говорити зараз про цю частину "гарячої" фази війни, то я не оптиміст з точки зору, що вона закінчиться у квітні або травні. Це буде тривала війна – і вона ще триватиме, на превеликий жаль, на нашій території", – сказав Олексій Данилов.

За його словами, тривалість війни залежатиме від багатьох факторів.

"Передусім від нашої армії, наших партнерів. Це треба визнавати і окремо про це говорити, тому що без допомоги партнерів нам було б дуже складно утримати цю російську армаду, яка насунулася на нас 24 лютого", - пояснив він.

Водночас Данилов зазначив, що війна в Україні тривала і раніше, фактично 30 років.

"Ми у війні знаходимося вже 30 років. У Російській Федерації ніколи – навіть коли був Єльцин (президент РФ у 1991-1999 рр. Борис Єльцин. – Delo.ua) – не було бажання залишати нас у спокої. Я можу зараз сказати, що навіть він – начебто демократична людина... Вони вже тоді зазіхали на Крим, уже тоді говорили: "Ну так сталося, що це не зовсім ваша територія" тощо", - додав секретар РНБО.

Раніше Олексій Данілов заявив, що Путін може завершити війну на території України будь-якої миті, підписавши капітуляцію.