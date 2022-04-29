"Треба трохи зачекати": Подоляк розповів, коли буде зустріч Зеленського та Путіна

Переговори президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна відбудуться, коли будуть готові юридичні позиції. Зустріч двох президентів планується, але згодом.

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Про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода радник голови Офісу президента та член делегації України на переговорах з Росією Михайло Подоляк.

"Україна буде готова до зустрічі президентів, коли будуть готові юридичні позиції, чітко мотивовані. І президент України буде ключовим ініціатором, який узагальнюватиме ці позиції і говоритиме, коли ми будемо готові з погляду України саме зустрічатися, проводити двосторонню зустріч. Я не бачу, що сьогодні це можна зробити буквально завтра чи післязавтра, як про це каже Туреччина... На жаль, нам треба трохи зачекати”, – пояснив Подоляк.

Він також зазначив, що переговорний процес між Україною та Росією сповільнився через вичерпні матеріали про звірства російських військових під Києвом.

"Певною мірою можна говорити, що переговорний процес йде повільніше. Тому що після Стамбульського комюніке ми отримали абсолютно вичерпні матеріали про прямі військові злочини Російської Федерації в Київській області, в цілому ряді наших міст і селищ. Це перше, що суттєво вплинуло на емоційне тло ", — додав він.

Нагадаємо, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар сказав, що у нього є надія, що зустріч президентів України та Росії відбудеться, "незважаючи на деякі труднощі", найближчими днями.

При цьому глава МЗС країни-агресора Росії Сергій Лавров раніше заявив, що війна в Україні закінчиться договором, але "його параметри будуть визначатися стадією військових дій, під час якої його укладуть".

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вийде з будь-яких переговорів з Росією, якщо російські війська знищать людей у Маріуполі, а представники окупаційної адміністрації проведуть так званий "референдум" на тимчасово окупованих територіях.