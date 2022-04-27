Зеленського запросили на саміт G20 в Індонезії, куди має приїхати Путін

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що отримав запрошення від свого індонезійського колеги Джоко Відодо на саміт "Великої двадцятки", який має відбутися у листопаді.

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"Провів переговори з президентом Індонезії Джоко Відодо. Подякував за підтримку суверенітету та територіальній цілісності України, зокрема за чітку позицію в ООН. Було обговорено питання продовольчої безпеки. Вдячний за запрошення мене на саміт G20", — повідомив Зеленський у своєму Twitter.

Нагадаємо, що саміт G20 планується провести 15-16 листопада у курортній зоні Нуса-Дуа на острові Балі в Індонезії, яка зараз головує у "Групі двадцяти".

Приймаюча сторона саміту G20 традиційно запрошує низку країн приєднатися до деяких заходів в якості спостерігачів, хоча вони, як правило, не беруть участі в офіційних дискусіях.

Зазначимо при цьому, що днями американське агентство Bloomberg повідомляло, що США та їхні союзники лобіюють участь України у цьому заході разом із російським президентом Володимиром Путіним. Водночас зазначалося, що влада США розчарована відмовою Індонезії відкликати запрошення Путіна на саміт.

США входять до країн, які наполягають на вигнанні Росії з "Великої двадцятки", хоча формально такої процедури не існує: G20 є просто клубом урядів країн з найбільшими економіками. При цьому інші держави, включаючи Китай, виступають проти такого кроку щодо РФ.

Нагадаємо, що Росія раніше також входила до "Великої вісімки", проте була виключена з цього неформального клубу після анексії Криму в 2014 році, але в цьому випадку у всіх інших семи учасників був консенсус із цього приводу.