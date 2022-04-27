Зеленского пригласили на саммит G20 в Индонезии, куда должен приехать Путин

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что получил приглашение от своего индонезийского коллеги Джоко Видодо на саммит "Большой двадцатки", который должен состояться в ноябре.

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"Провел переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо. Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности за четкую позицию в ООН. Были обсуждены вопросы продовольственной безопасности. Признателен за приглашение меня на саммит G20", — сообщил Зеленский в своем Twitter.

Напомним, что саммит G20 планируется провести 15-16 ноября в курортной зоне Нуса-Дуа на острове Бали в Индонезии, которая сейчас председательствует в "Группе двадцати".

Принимающая страна саммита G20 традиционно приглашает ряд стран присоединиться к некоторым мероприятиям в качестве наблюдателей, хотя они, как правило, не участвуют в официальных дискуссиях.

Отметим при этом, что на днях американское агентство Bloomberg сообщало, что США и их союзники лоббируют участие Украины в этом мероприятии вместе с российским президентом Владимиром Путиным. В то же время отмечалось, что власти США разочарованы отказом Индонезии отозвать приглашение Путина на саммит.

США входят в число стран, которые настаивают на изгнании России из "Большой двадцатки", хотя формально такой процедуры не существует: G20 является клубом властей государств с крупнейшими экономиками. При этом другие страны, включая Китай, выступают против такого шага в отношении РФ.

Напомним, что Россия ранее также входила в "Большую восьмерку", однако была исключена из этого неформального клуба после аннексии Крыма в 2014 году ввиду того, что у всех остальных семи участников был консенсус по этому поводу.